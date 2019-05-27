شيخ إماراتي يشتري نادي نيوكاسل مقابل نصف مليار دولار

2019/05/27 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية انكليزية أن مالك نادي نيوكاسل يونايتد مايك آشلي توصل لاتفاق لبيع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مقابل 350 مليون جنيه استرليني (445.24 مليون دولار).

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