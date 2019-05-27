وزارة العدل تعلن عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي تدار ‏بالوكالة

2019/05/27 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي ‏تدار بالوكالة بمنصب وكيل وزير ومديرعام في الدوائر العدلية التابعة ‏لوزارة العدل .‏

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