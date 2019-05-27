اكتشاف تأخر حسم 176 مجلس تحقيقي بمديرية أحوال الرصافة منذ 2013

2019/05/27 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الاثنين، عدم حسم مديرية أحوال بغداد الرصافة لـ 176 مجلس تحقيقي منذ العام 2013 والى الآن.وذكر بيان للمكتب تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “أظهر التدقيق الذي اجراها مكتب المفتش العام أن المجالس التي لم يتم حسمها تخص الأمور […]

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