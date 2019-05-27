آبي يعلن عن أجندة مباحثاته مع ترامب

2019/05/27 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الاثنين، أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشكلة كوريا الشمالية والتجارة الثنائية، والاستعداد لقمة مجموعة العشرين.وقال آبي: “نعتزم بحث مختلف التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وخاصة كوريا الشمالية، وكذلك المشاكل الاقتصادية الثنائية والتعاون لعقد قمة ناجحة لمجموعة العشرين في أوساكا”.وذكر أنه […]

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