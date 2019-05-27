English | كوردى

المجلس العسكري: هناك منظمات تتربص بأمن السودان


المجلس العسكري: هناك منظمات تتربص بأمن السودان
2019/05/27 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن رصد منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وتوعدها قائلا: نحن لها بالمرصاد.

وكشف عن وجود منظمات لم يسمها تتربص بأمن بالبلاد وشعبها، وقال:”والله لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب”.

وأضاف: “هناك منظمات بدأت الآن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العسكري: هناك منظمات تتربص بأمن السودان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس العسكري: هناك منظمات تتربص بأمن السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا