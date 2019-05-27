2019/05/27 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن رصد منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وتوعدها قائلا: نحن لها بالمرصاد.
وكشف عن وجود منظمات لم يسمها تتربص بأمن بالبلاد وشعبها، وقال:”والله لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب”.
وأضاف: “هناك منظمات بدأت الآن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العسكري: هناك منظمات تتربص بأمن السودان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن رصد منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وتوعدها قائلا: نحن لها بالمرصاد.
وكشف عن وجود منظمات لم يسمها تتربص بأمن بالبلاد وشعبها، وقال:”والله لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب”.
وأضاف: “هناك منظمات بدأت الآن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العسكري: هناك منظمات تتربص بأمن السودان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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