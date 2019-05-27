2019/05/27 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن رصد منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وتوعدها قائلا: نحن لها بالمرصاد.وكشف عن وجود منظمات لم يسمها تتربص بأمن بالبلاد وشعبها، وقال:”والله لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب”.وأضاف: “هناك منظمات بدأت الآن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العسكري: هناك منظمات تتربص بأمن السودان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس العسكري: هناك منظمات تتربص بأمن السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).