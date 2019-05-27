2019/05/27 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن إطلاق منحة "العيدية" البالغة 100 ألف دينار، للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية لفئتي النساء والرجال في بغداد والمحافظات.

إطلاق منحة "العيدية" البالغة 100 ألف دينار للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية لفئتي النساء والرجال في بغداد والمحافظات

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزير العمل أعلن إطلاق منحة "العيدية" البالغة 100 ألف دينار للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية لفئتي النساء والرجال في بغداد والمحافظات".

أضاف البيان أن "مبلغ العيدية سيتم اكتمال انزاله إلى البطاقات الذكية "الكي كارد" الخاصة بالمشمولين منتصف الليل".

فيما بين أن "الاستلام يكون عبر منافذ "الكي كارد" القريبة على محال سكناهم".

كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أعلنت في 21 آيار/مايو موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 126 مليار دينار، وصرفها بواقع 100 ألف دينار لكل أسرة فقيرة كـ"عيدية" بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

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