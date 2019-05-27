2019/05/27 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرف على طقس الأيام الأربعة المقبلة ودرجات الحرارة

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها لحالة طقس

الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة، ان "طقس غد الثلاثاء، سيكون في المنطقة الوسطى،

غائم جزئياً، وفي الشمال والجنوب صحواً مع بعض الغيوم، فيما تبلغ

درجات الحرارة العظمى ببغداد بمعدل 42 مْ، وفي البصرة 49 مْ".

وأضاف، ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في

لمناطق كافة مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في الشمال".

أما طقس الخميس فيكون "في المنطقة الوسطى صحواً مع ارتفاع قليل في

درجات الحرارة، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض

الغيوم دون تغير في درجات الحرارة".

وتابع البيان ان "طقس الجمعة المقبلة، سيكون في الوسط صحواً مع بعض

الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة، وصحواً مع بعض الغيوم وارتفاع

قليل في درجات الحرارة في الشمال والجنوب".

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