مفتشية الداخلية تكتشف هدراً بقيمه 88 مليون دينار في مديرية المرور

2019/05/27 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية المرور ببغداد، الاثنين، وجود هدر بالمال العام في أسعار شراء مواد احتياطية لعجلات المديرية بلغت قيمته 88 مليون دينار.وذكر بيان لمفتشية الداخلية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللجنة اكتشفت وجود تلاعب في مناشئ المواد المشتراة من خلال وضع علامات وماركات تجارية مزورة […]

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