المستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى بحراسة قوات الاحتلال

2019/05/27 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد المستوطنون الصهاينة، الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.وذكرت وكالة “فلسطين الان” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن أكثر من 30 عنصرا من القوات الخاصة وضباط وافراد من الشرطة والمخابرات اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وتمركزوا في ساحة المصلى القبلي بشكل خاص، لتأمين اقتحامات المستوطنين والسياح للأقصى.وافاد ناصر […]

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