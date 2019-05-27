2019/05/27 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الاثنين، عملية تفتيش في وادي محكور وجبل الغرة بهدف تطهيرهما وتأمين محيط الحويجة من تهديد “ داعش”.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات مشتركة من ألوية الحشد الشعبي 22 و56، و15 في الحشد الشعبي ولواء العمليات الخاصة لعمليات شرق دجلة بالاشتراك مع الشرطة الاتحادية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والشرطة ينفذان عملية تفتيش لتأمين محيط الحويجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والشرطة ينفذان عملية تفتيش لتأمين محيط الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).