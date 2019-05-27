حادث سير مروع في الكويت

2019/05/27 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب آخر بحادث سير مروع وقع فجر اليوم الاثنين، على طريق كبد في الكويت.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء، إن "حادثا مروريا بسيطا وقع في بادئ الأمر بمنطقة كبد بالقرب من الدوار بين سيارتين، إلا أن سائق سيارة مسرعة لم يستطع تفادي المتجمهرين حول مكان التصادم، ما أسفر عن دهس عدد منهم موقعا 8 قتلى ومصابا".وأشارت إلى أن رجال إطفاء مركز كبد باشروا الحادثة، وتم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية، كما سجلت قضية بالواقعة للوقوف على ملابساتها.وحول جنسيات المتوفين، قال مصدر أمني لصحيفة "الرأي" الكويتية إن خمسة منهم كويتيين وسعوديا وآخرين مجهولي الجنسية.انتهى

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