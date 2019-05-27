العراق وإيران يحلان مشاكل معبر حدودي وإستئناف العمل به

2019/05/27 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أتفق مندوبو العراق وايران على حل مشاكل التبادل التجاري في معبر {سومار-مندلي} الذي يعتبر أقرب معبر في الحدود المشتركة بين البلدين الى العاصمة بغداد.

وقال الملحق العسكري في السفارة الايرانية ببغداد العميد مصطفى مراديان في تصريح ادلى لوكالة الجمورية الاسلامية للانباء {ارنا} مساء الاحد، انه اثر المحادثات التي جرت بين الجانبين فقد تم حل مشاكل الايام الاخيرة في هذا المعبر وسيتم استئناف التبادل بدءا من الثلاثاء {غداً}".يذكر انه اثر اغلاق المعبر من الجانب العراقي بسبب بعض المشاكل القانونية فقد شهدت هذه النقطة الحدودية ازدحاما كبيرا للشاحنات الايرانية الحاملة للبلاط وحجر البناء والسيراميك المصدرة الى العراق.ووقع الاتفاق الذي ينظم عملية الدخول والخروج من المعبر، في منطقة مندلي الحدودية، بين 3 وفود تمثل الحكومة العراقية برئاسة مدير عام المعابر الحدودية كاظم العقابي ووفد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة مدير عام شؤون الحدود في وزارة الداخلية شهريار حيدري ووفد السفارة الايرانية ببغداد برئاسة الملحق العسكري العميد مصطفى مراديان.انتهى

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