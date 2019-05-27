قوات الحشد الشعبي توسع انتشارها لتامين زيارة الامام علي (ع)

2019/05/27 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – النجف

أعلن اللواء الثاني في الحشد الشعبي، عن توسيع انتشاره في النجف الأشرف لتأمين ذكرى استشهاد الامام علي (ع) بالتنسيق مع القوات الامنية.

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