ترامب يدعو اليابان للوساطة مع ايران

2019/05/27 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، مرحبا بسعي اليابان إلى استخدام علاقاتها مع إيران للاضطلاع بدور

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