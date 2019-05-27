واع / اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

2019/05/27 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع /بغداد / ز .أ

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، الأثنين، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد

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