2019/05/27 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - اربيل

اعلن وزير المالية في اقليم كردستان ريباز حملان ، الاثنين 27 ايار 2019، توزيع رواتب موظفي الاقليم قبل حلول عطلة عيد الفطر فيما وجه شكراً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال حملان في مؤتمر صحفي عقده في اربيل ان " الحكومة الاتحادية ستوزع رواتب الموظفين لعموم العراق قبل العيد ووزارته ستقوم بتوزيع رواتب موظفي الاقليم قبل حلول عطلة عيد الفطر ولن تؤخرها على الاطلاق.

واضاف ان " وزارته لم تستلم خمسة رواتب ولا الموازنة من الحكومة المركزية منذ الازمة المالية في عام 2014".

بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، والرصد الزلزلي، الإثنين، 27 أيار، 2019، حالة الطقس حتى مساء يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الهيأة أن اليوم الاثنين، سيشهد طقسا غائما جزئيا واحيانا غائما في المنطقة الوسطى، وطقسا صحوا مع بعض الغيوم في المنط

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الكهرباء، الإثنين، 27 أيار، 2019، دخول محطات كهربائية جديدة الى الخدمة في محافظة البصرة.

واكدت علا التميمي من اعلام وزارة الكهرباء في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، "اكتمال مشاريع محطة الرميلة الاستثمارية و

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (27 أيار 2019)، عن اصدار 44 ألف رخصة سلاح، فيما دعت عناصر السيطرات الى معاقبة الأشخاص الذين يطلقون العيارات النارية في المناسبات.

وقال المفتش العام في الوزارة، جمال الاسدي في تصريح صحفي، إن &qu

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مالية كردستان توجه شكراً لعبد المهدي وتعلن صرف رواتب موظفي الاقليم قبل العيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مالية كردستان توجه شكراً لعبد المهدي وتعلن صرف رواتب موظفي الاقليم قبل العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).