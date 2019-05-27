KAI تفوز بصفقة لتطوير طائرات تدريب أسرع من الصوت

2019/05/27 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت الشركة الكورية لصناعات الفضاء (KAI)، الشركة المصنعة الوحيدة للطائرات في البلاد، اليوم الأحد إنها قد أبرمت صفقة بقيمة 60 مليار وون (51 مليون دولار) مع سلاح الجو التايلاندي لتطوير طائرات T -50TH الأسرع من الصوت التي قدمتها.وذكرت الشركة ، انها ” قد وقعت صفقة بقيمة 110 مليون دولار لتصدير أربع طائرات T-50TH […]

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