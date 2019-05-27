فرنسا: نعارض حكم الاعدام مبدئيا لكننا نحترم السيادة العراقية

2019/05/27 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ، الاثنين، انها تعارض من حيث المبدأ عقوبة الاعدام بحق ثلاثة “دواعش” من الجنسيات الفرنسية، مؤكدة احترامها للسيادة العراقية.ونقلت وكالة رويترز في خبر ترجمته /المعلومة/ عن الخارجية الفرنسية قولها في بيان إن “السفارة الفرنسية في العراق ، باعتبار دورها المقدم للحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لنقل موقفها […]

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