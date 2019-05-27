ردا على حكم الاعدام الصادر بحق فرنسيين في العراق.. فرنسا : نحترم السيادة العراقية ونعارض عقوبة الاعدام

2019/05/27 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت فرنسا معارضتها من حيث المبدأ لحكم الاعدام الذي صدر امس من احدى المحاكم العراقية بحق 3 فرنسيين قاتلوا مع تنظيم داعش الارهابي.وذكر بيان للخارجية ان ” فرنسا تحترم سيادة السلطات العراقية وتعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ”.واضاف ان” سفارتنا في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام الى السلطات العراقية”.

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