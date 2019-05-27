ترامب : لانسعى لتغيير النظام في ايران

2019/05/27 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ” الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران.وقال ترامب في مؤتمر صحافي في طوكيو، الاثنين: “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية”.وأضاف: سنبرم اتفاقا مع طهران.وتحدّث عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران بالقول: أنا أعتقد أنّ إيران لديها الرغبة […]

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