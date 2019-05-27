الزراعة النيابية تطالب بتوفير طائرات مكافحة الحرائق والافات

2019/05/27 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الاثنين، الحكومة بتوفير طائرات مكافحة الحرائق والافات والتي باتت خطر حقيقي على الانتاج الزراعي في البلاد.

وقال في بيان صحفي حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان " انتشار الحرائق لتشمل مزارع الحنطة والشعير والتي سبقتها ومابعدها حرق للبساتين يعطي دليلا واضحا ان الامر بفعل فاعل لايريد الاكتفاء الذاتي للعراق من المنتجات والمحاصيل الزراعية ".

واضاف الشمري ان " على الحكومة سرعة توفير الطائرات الخاصة بمكافحة الحرائق والافات التي ان وجدت لساعدت كثيرا في حملة الاطفاء ومكافحة الافات وخاصة حشرة الدباس بمزارع النخيل في الوسط والجنوب ".

واوضح ان "ماتعانيه بساتين النخيل من انتشار واسع لافة الدوباس تتطلب جهدا حكوميا مضاعفا للمكافحة والقضاء عليها والتي باتت ضرورة مهمة للواقع الزراعي في البلاد ".

KKK

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