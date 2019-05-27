2019/05/27 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تفكيك العجلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تضبط سيارة مفخخة لداعش على طريق أبو غريب) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تضبط سيارة مفخخة لداعش على طريق أبو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).