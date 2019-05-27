انطلاق عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش شمال غرب كركوك

2019/05/27 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت عملية عسكرية لقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة لمطاردة فلول داعش بالقرب من قضاء الدبس شمال غرب كركوك .وقال مصدر امني :” ان العملية انطلقت بمشاركة اللواء 56 في حشد الحويجة والفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية لمطاردة عصابات داعش الإرهابية ضمن تلال الغرة ومحكور التابعة لقضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك “.واضاف :” ان العملية […]

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