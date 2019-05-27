2019/05/27 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سفين دزيي، في كلمة له خلال في مؤتمر صحفي، أن "عطلة عيد الفطر تبدأ من يوم 2 أيار حتى يوم 9 من الشهر الجاري، في كافة محافظات كردستان العراق".وكان وزير المالية في كردستان العراق، ريباز حملان ، اعلن في وقت سابق من الاسبوع الجاري، عن ان الاثنين 27 ايار 2019، سيتم توزيع رواتب موظفي الاقليم قبل حلول عطلة عيد الفطر فيما وجه شكراً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في هذه المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في هذه المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).