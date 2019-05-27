فرنسا تعترض على حكم القضاء العراقي بإعدام 3 من مواطنيها كانوا بعصابات داعش

2019/05/27 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخارجية في بيان، إن" السفارة الفرنسية في العراق نقلت موقفنا من عقوبة الإعدام بحق 3 من مواطنينا الى السلطات العراقية"، مبينة، أنها" تحترم سيادة السلطات العراقية، لكنها تعارض حكم الاعدام من حيث المبدأ".وكانت محكمة عراقية، قضت، امس الأحد ، بإعدام ثلاثة مواطنين فرنسيين، بعد إدانتهم بالإرهاب والانضمام إلى تنظيم داعش.انتهى..م.ر

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