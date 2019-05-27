رئيس الزمالك : أخبر لاعبي بإقالة المدرب غروس بين شوطي المباراة بكأس “الكونفدرالية”

2019/05/27 | 11:36

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(المستقلة) … أكد رئيس الزمالك المصري، أنه أخبر لاعبي فريقه بإقالة المدرب كريستيان غروس، بين شوطي المباراة التي جمعت “المارد الأبيض” ونهضة بركان المغربي أمس، في نهائي كأس “الكونفدرالية”.

وقال مرتضى منصور عقب نهاية المباراة بفوز الزمالك بركلات الترجيح (5-3)، وتتويجه بأول لقب قاري له منذ العام 2002: “لقد ذهبت إلى غرفة تغيير الملابس بين شوطي المباراة أمام بركان، وأخبرت جميع اللاعبين بنسيان المدير الفني (غروس) تماما، والتركيز معي.



نعم، قصة غروس انتهت مع الزمالك”.

وينتهي عقد غروس مع الزمالك مع نهاية شهر مايو الجاري، وهو ما يعني أن مباراة الإنتاج الحربي المقررة في الـ31 من هذا الشهر لحساب الجولة الـ31 من الدوي المصري لكرة القدم، ستكون الأخيرة للمدرب السويسري على رأس الإدارة الفنية لـ”المارد الأبيض”.

وتولى المدير الفني البالغ 64 عاما، مسؤولية تدريب الزمالك مع بداية الموسم الحالي، وقاد الفريق لتحقيق مجموعة من النتائج الجيدة، لكن مستوى “المارد الأبيض” تراجع في الفترة الأخيرة، وتكبد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري المحلي، جعلته يفقد الصدارة لصالح الغريم الأهلي.

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