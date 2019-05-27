الحشد يرفع ست عبوات ناسفة جنوب غرب كركوك

2019/05/27 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اجرت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي, الاثنين, عمليات مسح وتطهير ميداني جنوب غرب كركوك، فيما رفعت ست عبوات ناسفة.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي رفعت ست عبوات ناسفة من مخلفات داعش الإجرامية بمحيط قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك”.وأضاف البيان، أن […]

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