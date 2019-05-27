اقليم كردستان يشيد بدور رئيس الوزراء ويصفه بالوطني والايجابي

2019/05/27 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد وزير مالية اقليم كردستان ريباز حملان اليوم الاثنين ، بدور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الوطني والايجابي ،مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب خمسة أشهر من العام الحالي لموظفي الاقليم .

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