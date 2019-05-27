نفط ميسان عازم على العودة الى سكة الانتصارات من بوابة النجف اليوم في الممتاز

2019/05/27 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب نفط ميسان لكرة القدم احمد دحام على عزم فريقه للعودة إلى سكة الانتصارات عندما يلاقي فريق النجف اليوم الاثنين،ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز على ملعب ميسان .

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