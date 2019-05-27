2019/05/27 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية مواجهة السيول، الاثنين، ارتفاع الخزين المائي الى اكثر من ٥٦ مليار م3.وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” ان “الخزين المائي أزداد الخزين 56.201 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 17.627 مليار م3”.واضافت ان “الفراغ الخزني في الثرثار بلغ 16.317 مليار م3″، مؤكدة ان “توليد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزين المائي في البلاد يتجاوز ٥٦ مليار م3 وكالة خطوة برس.

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