رونالدو يحقق أسوأ موسم تهديفي منذ 13 عاما

2019/05/27 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أسوأ مواسمه على المستوى التهديفي على صعيد الدوريات المحلية التي شارك بها، بعد مشاركته مع فريقه الجديد هذا الموسم.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها كريستيانو رونالدو في إنهاء الموسم خلال المراكز الثلاثة الأولى بجدول ترتيب هدافي الدوري الذي يلعب فيه، منذ موسم […]

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