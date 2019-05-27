2019/05/27 | 11:44

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إعلان عطلة العيد في اقليم كردستان

الاثنين

27

ايار

2019 :

11:24 am

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حددت حكومة أقليم كردستان، عطلة عيد الفطر.وذكر المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، في مؤتمر صحفي،انه "وبمناسبة

عيد الفطر تعطل كافة الدوائر الرسمية والحكومية لمدة 7 أيام بدءا من

يوم الأحد المقبل المصادف 2 حزيران المقبل، ولغاية يوم التاسع من

الشهر ذاته".وفيما يتعلق بالامتحانات النهائية الوزارية، أوضح دزيي، ان القرار

يعود لوزارة التربية حيث ستحدد عطلة العيد للطلبة.

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