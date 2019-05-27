رائد فهمي : اجواء المنطقة ملبدة بالغيوم ..ودور العراق مهم كمنطلق للسلام ولتهدئة التوتر

2019/05/27 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي ان ” المنطقة تعيش اجواءا متازمة وملبدة بالغيوم وهي بحاجة لجهة مؤثرة تنهي الازمة وتعيد المنطقة لواقعها الطبيعي “.وقال مصدر ان” المنطقة لاتحتمل وفق ماتعرضت له خلال العقود الماضية من ازمات وحروب اي ازمات وتوترات جديدة في ظل اعتماد العالم بشكل عام على نسبة كبيرة من نفط وغاز […]

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