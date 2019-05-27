أمانة بغداد تكشف حقيقة استئجار مول المنصور بـ500 ألف دينار شهريا

2019/05/27 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت امانة بغداد، الاثنين، عن حقيقة استئجار مول المنصور بمبلغ 500 الف دينار شهريا، مشيرة الى ايجار المول هو الاعلى بين المشاريع الاستثمارية في البلاد.وقال المتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الحديث عن ايجار مول المنصور بمبلغ 500 الف دينار منقوص وهو بحاجة الى ايضاح”.واضاف ان “إجازة استثمار […]

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