تحالف الفتح يتبنى حوارا مع الرئاسات الثلاث لمناقشة الأزمة بين واشنطن وطهران

2019/05/27 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح عن تبني حوارا مهما مع الرئاسات الثلاث لمناقشة العديد من الملفات في مقدمتها التواجد العسكري الاجنبي والازمة بين طهران وواشنطن.

وقال النائب عن التحالف كريم عليوي إن الفتح تبنى حوارا يتناول العديد من الملفات التي تهم الأمن الوطني والوضع السياسي خاصة فيما يتعلق بحسم التواجد الاميركي في العراق لما سيشكله من مخاطر نتيجة التوتر بين واشنطن وطهران.

ولفت عليوي إلى أن المناقشات سوف لن تخلو من ضرورة توحيد الموقف تجاه الازمة الاميركية الايرانية وضرورة الاسراع بتشكيل الوفود لنزع فتيل اي حرب محتملة بين البلدين.

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