المحكمة الكمركية: الحبس الشديد 5 سنوات لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية غير مجازة

2019/05/27 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية مقدارها مليار و69 مليون دينار لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير رسمية.وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المدان كان يقود عجلة نوع […]

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