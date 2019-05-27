"علاوي" لــ ظريف : لايمكننا التخلي عن "ايران" ولا نقبل باستمرار الحصار الامريكي !

2019/05/27 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قال رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي إن العراق لا يقبل أن يستمر فرض الحصار الاقتصادي على إيران ولا يمكنه أن يتخلى عن طهران في ظل هذا الظرف الدقيق.

وقال علاوي خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فقد أكد على أن بلاده تعارض بشدة النزاع الأمريكي مع إيران، لافتا إلى أن إض...

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