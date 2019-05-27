2019/05/27 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى، اليوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية مقدارها مليار و69 مليون دينار لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير رسمية.وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “المدان كان يقود عجلة نوع براد محملة بفاكهة البرتقال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحبس 5 سنوات لمدان بإدخال أدوية وأجهزة طبية غير مجازة وكالة خطوة برس.

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