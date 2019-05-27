2019/05/27 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن محافظ بغداد فلاح حسن الجزائري, الاثنين، إكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية محافظة بغداد.واكد الجزائري في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه, “ارسال القوائم الى دائرة الموازنة التابعة لوزارة المالية لاتخاذ مايلزم بصدد صرف أجور النقل للمحاضرين المجانيين للمدارس التابعة لمديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة,

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يعلن إكمال قوائم صرف أجور نقل المحاضرين لمديريات التربية وكالة خطوة برس.

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