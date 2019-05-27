كمين للحشد يُفشل تحركا لداعش جنوب سامراء

2019/05/27 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي، نصب كمين ليلي في قاطع جنوب سامراء بعد ورود معلومات استخباراتية حول تحركات مشبوهة لعصابات داعش الإرهابية.





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