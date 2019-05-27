الحلوسي مُعزياً باستشهاده: يجب الاستلهام من الإمام علي (ع) رفض الفساد وطريق للأصلاح

2019/05/27 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عزَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب "عليه السلام".

وقال الحلبوسي

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