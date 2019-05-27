بالوثيقة.. اسئلة امتحان تحرض ضد حزب سياسي ونائب في البرلمان

2019/05/27 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اثارت اسئلة الامتحان النهائي مرحلة اولى / قسم العلاقات / جامعة بغداد جدلاً واسعاً بعد ان حرضت ضد حزب سياسي و نائب في البرلمان العراقي.بحسب الوثيقة المرفقة حملت اسئلة الامتحان السؤال التالي: “في أي نمط من انماط الاتصال يمكن تصنيف الخبر ادناه، وما رأيك فيه في ضوء دراستك للتربية الاعلامية الرقمية […]

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