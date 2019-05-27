2019/05/27 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العدل تعلن عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي ‏تدار بالوكالة

27/05/2019 11:39:00 AM |

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واع /بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي ‏تدار بالوكالة بمنصب وكيل وزير ومدير عام في الدوائر العدلية التابعة ‏لوزارة العدل .‏

وذكر بيان للوزارة تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "وزير العدل وكالة بنكين ريكاني وجه ‏بتفيذ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/17601 في ‌‏22/5/2019 والمتضمن انهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا ‏الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه 30/6/2019".

وأضاف البيان ان "الوزارة فتحت باب الترشيح على الدرجات الخاصة الشاغرة ‏وللمناصب المبينة ادناه :‏‏

‏1- منصب مدير عام دائرة التنفيذ ‏

‏2- منصب مدير عام الدائرة القانونية

‏3- منصب مدير عام الدائرة الادارية والمالية ‏

‏4-منصب مدير عام دائرة الكتاب العدول ‏

‏5- منصب مدير عام دائرة الاصلاح العراقية ‏

‏6- منصب مدير عام دائرة التسجيل العقاري".

وتابع البيان ان "المتقدم للترشيح للمناصب المذكورة اعلاه يجب ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير ‏مشمول باجراءات المساءلة والعدالة وغير محكوم عليه باي جناية أو جنحة مخلة ‏بالشرف وتكون الأولوية لكوادر الوزارة ممن تتوفر فيهم الخبرة".

واوضح البيان انه "يتم التقديم على المناصب اعلاه عن طريق تقديم طلب رسمي و سيرة ذاتية على الايميل التالي: Minister_moj@moj.gov.iq ".

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