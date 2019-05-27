واع / العدل تعلن عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي ‏تدار بالوكالة

27/05/2019 11:39:00 AM |
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واع /بغداد / ز .أ
اعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي تدار بالوكالة بمنصب وكيل وزير ومدير عام في الدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل .
وذكر بيان للوزارة تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "وزير العدل وكالة بنكين ريكاني وجه بتفيذ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/17601 في 22/5/2019 والمتضمن انهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه 30/6/2019".
وأضاف البيان ان "الوزارة فتحت باب الترشيح على الدرجات الخاصة الشاغرة وللمناصب المبينة ادناه :
1- منصب مدير عام دائرة التنفيذ
2- منصب مدير عام الدائرة القانونية
3- منصب مدير عام الدائرة الادارية والمالية
4-منصب مدير عام دائرة الكتاب العدول
5- منصب مدير عام دائرة الاصلاح العراقية
6- منصب مدير عام دائرة التسجيل العقاري".
وتابع البيان ان "المتقدم للترشيح للمناصب المذكورة اعلاه يجب ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة وغير محكوم عليه باي جناية أو جنحة مخلة بالشرف وتكون الأولوية لكوادر الوزارة ممن تتوفر فيهم الخبرة".
واوضح البيان انه "يتم التقديم على المناصب اعلاه عن طريق تقديم طلب رسمي و سيرة ذاتية على الايميل التالي: Minister_moj@moj.gov.iq ".
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