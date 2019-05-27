المحكمة الكمركية: الحبس الشديد 5 سنوات لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية غير مجازة

2019/05/27 | 11:50

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بغداد اليوم-بغداد

قضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الإثنين، 27 أيار، 2019، بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية مقدارها مليار و69 مليون دينار لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير رسمية.

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان كان يقود عجلة نوع براد محملة بفاكهة البرتقال قادمة من منفذ طريبيل وكان يروم الدخول بها الى بغداد".

وأضاف أنه "أثناء التفتيش اتضح وجود ادوية بشرية واجهزة طبية دون تصريح كمركي،لافتا إلى أن "المحكمة اصدرت الحكم بحق المدان وفقا لأحكام المادة 194/اولا من قانون الكمارك".

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