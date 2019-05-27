ترامب: تغيير النظام في إيران ليس هدفنا

2019/05/27 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبار/ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تريد تغيير النظام في إيران.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، "ان امريكا لاتهدف لتغير النظام في ايران"، لافتاً الى ان "واشنطن لاتعسى لتغير النظام في طهران".

وزعم ترامب، ان "ايران تقف وراء جميع العمليات الارهابية في مناطق الشرق الاوسط"، مشيراً الى ان "الاتفاق السابق يسمح لإيران بإمتلاك سلاح نووي خلال فترة قليلة ".بحسب وكالة فرانس.

واضاف، ان "على إيران ان تتوقف عن امتلاك الاسلحة النووية"، منوها الى انها "تنسحب الآن من عدة مناطق بسبب العقوبات عليها".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتزايد الصراع المحتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.انتهى/س

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