اليونيسيف: حوالي 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت

2019/05/27 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن الأطفال الذين يعانون من أخطر أشكال سوء التغذية في أفغانستان قد يموتون ما لم يتم تأمين تمويل بقيمة سبعة ملايين دولار أمريكي في غضون أسابيع.ومتحدثا في جنيف، قال كريستوف بوليارك المتحدث باسم اليونيسف، إن "الوضع الإنساني في أفغانستان هو من أسوأ الكوارث على الأرض".

وحذر بوليارك من أن "العنف المتزايد والجفاف الشديد الذي حدث العام الماضي قد جعل مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة عرضة لخطر كبير في غرب وشمال البلاد".

وقال "هناك مليونا طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد، من بينهم 600,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.



الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم هو طفل يحتاج إلى علاج عاجل، وإلا فقد يموت".

في حين أن أزمة التغذية في أفغانستان تتكرر في العديد من مناطق الاضطرابات الأخرى في جميع أنحاء العالم - من جنوب السودان إلى اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية، شدد المتحدث باسم اليونيسف على مخاطر عدم توفير التمويل قريبا.

وأوضح بوليارك، أن "اليونيسف هي المزود الوحيد لعلاج سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن عدد اليافعين الذين يعانون من هذه الحالة ظل "ثابتا" لسنوات، محذرا من أن عدم حصول اليونيسف على المال لشراء هذا العلاج يعني أن المصابين بسوء التغذية الحاد لن يحصلوا عليه".



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