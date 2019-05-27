المنتجات النفطية تجهز ما يقارب من 500 مليون لتر من الوقود لمعامل الطابوق والجص والأسمنت والإسفلت

2019/05/27 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية معامل الطابوق والاسفلت والإسمنت والجص بما يقارب من 500 مليون لتر من مادة زيت الوقود وذلك سعياً منها لسد كافة احتياجاتها من انواع الوقود مما يعود بالمنفعة على المجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي.

ووجه مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "بتجهيز تلك المعامل بمنتوج زيت الوقود وبالسعر الرسمي المدعوم عبر هيأة التجهيز شرط أن تكون حاصلة على موافقات التنمية الصناعية" مؤكداً في ذات الوقت بأن "الشركة قد وفرت كافة التسهيلات اللازمة لعملية التجهيز للارتقاء بمستوى إنتاجها".من جهته كشف مدير هيأة التجهيز في شركة التوزيع إحسان غانم عن المعدل اليومي المجهز للمعامل حيث تكون الحصة اليومية المجهزة أكثر من 15 مليون لتر" مؤكداً إن "الشركة تقرر هذه الكميات والحصص بشكل يتناسب مع اهمية المعامل وحجم انتاجها".يذكر ان شركة التوزيع دائما ما تحرص على توفير كافة أنواع الوقود لكافة المعامل بمختلف انتاجاتها علاوةً على مواصلتها توفير الوقود لجميع القطاعات سعياً لتحقيق التقدم الاقتصادي للبلد والنهوض به.

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