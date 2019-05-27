مفوضية الانتخابات تمنح اجازة تأسيس لحزب

2019/05/27 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عن منحها اجازة تأسيس لحزب جديد .

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