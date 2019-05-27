176 مجلسا تحقيقيا غير منجزة منذ 6 سنوات في الاحوال المدنية بالرصافة

2019/05/27 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، 176 مجلسا تحقيقيا غير منجزة منذ العام 2013 حتى الان ، في مديرية الاحوال المدنية في الرصافة.

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