الاردن يبدأ بتصدير الطاقة الكهربائية الى العراق

2019/05/27 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، عن تصدير الكهرباء الى العراق خلال اقل من عامين.

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